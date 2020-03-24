وقف النسخة الورقية للصحيفة الناطقة بلسان الفاتيكان بسبب كورونا

أوقفت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو، الناطقة باسم الفاتيكان، إصدار نسختها الورقية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكر ذلك الموقع الرسمي للفاتيكان اليوم الثلاثاء.وقال الموقع: إن هذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر منذ أن تأسست الصحيفة عام 1861، يشار إلى أنه لم يتم وقف طباعة الصحيفة خلال الحربين العالمية الأولى والثانية.وما زال يمكن تحميل الصحيفة، التي تُنشر يوميًا باللغة الإيطالية، من على الموقع الإلكتروني للصحيفة.وقد تبنت مدينة الفاتيكان إجراءات إغلاق مماثلة للتي تم تطبيقها في إيطاليا، التي تواجه أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا.