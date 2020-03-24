رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطلق «اللى فى بيتك فى بيتى» لمساعدة العمالة المؤقتة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:31 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
محمد الشريف
طباعة
اطلقت النائبة سولاف درويش، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، مبادرة "اللى في بيتى في بيتك" لمساعدة العمالة غير المنتظمة، بسبب وباء فيروس كورونا.


وأعلنت "درويش"- فى بيان لها- أنها تكفلت بـ 1000 أسرة من العمالة غير المنتظمة، مطالبة رجال الأعمال وأهل الغير بالمشاركة فى المبادرة لدعم العمال الذين يجلوس فى منازلهم خلال هذه الفترةا، "خاف على بيتك وبلدك واقعد فى بيتك"، مشيرة إلى أنه يجب على كل مواطن أن يبدأ بنفسه.

وأكدت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن كل مواطن عليه مسؤولية كبيرة خلال تلك الفترة العصيبة التى تمر بها بلدنا العزيزة والعالم اجمع من هذا الوباء، ويجب علينا أن ندعم ونساند الدولة في جهودها للحفاظ على الوطن والمواطن من خطر فيروس كورونا القاتل.

وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن، والبعد عن الاستماع للشائعات التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره، لافتة إلى أنها لديها الثقة في قدرة الشعب على تخطي هذه الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية.

موضوعات متعلقة

السيسى يهيب بالمصريين الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع وزارة القوى العاملة 2020 (صور)

الأمن يتدخل لتفريق تجمع للأهالى فى تظاهرة دعاء كورونا بسيدى بشر

«المركزى» يعلن تعديل مواعيد العمل بالبنوك

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

«المركزى» يعلن تعديل مواعيد العمل بالبنوك

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال (فيديو)

إنفوجراف

image description

اقتصادي: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

السماح لـ5 أشخاص فقط بحضور حفلات الزفاف بأستراليا لاحتواء كورونا

بعد انتشار كورونا.. دار الملائكة: «نحتاج تبرعات لرعاية الأطفال»

شركات ألمانية تتبرع بـ839 ألف دولار لـ كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

خلطات زمان.. حكايات الأمهات مع مواجهة الأوبئة (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

بسبب كورونا.. وقف إصدار أرقام الإيداع لكتب الناشرين

التنسيق الحضاري: مد فترة استلام أعمال مسابقة تراثي 5 للفنون البصرية

كتاب أخبار الزمان.. نبوءة إبراهيم بن سالوقيه عن كورونا ونهاية العالم

«متبعش الميه في حارة السقايين».. مفردات الحارة المصرية