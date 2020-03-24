برلمانية تطلق «اللى فى بيتك فى بيتى» لمساعدة العمالة المؤقتة

اطلقت النائبة سولاف درويش، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، مبادرة "اللى في بيتى في بيتك" لمساعدة العمالة غير المنتظمة، بسبب وباء فيروس كورونا.وأعلنت "درويش"- فى بيان لها- أنها تكفلت بـ 1000 أسرة من العمالة غير المنتظمة، مطالبة رجال الأعمال وأهل الغير بالمشاركة فى المبادرة لدعم العمال الذين يجلوس فى منازلهم خلال هذه الفترةا، "خاف على بيتك وبلدك واقعد فى بيتك"، مشيرة إلى أنه يجب على كل مواطن أن يبدأ بنفسه.وأكدت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن كل مواطن عليه مسؤولية كبيرة خلال تلك الفترة العصيبة التى تمر بها بلدنا العزيزة والعالم اجمع من هذا الوباء، ويجب علينا أن ندعم ونساند الدولة في جهودها للحفاظ على الوطن والمواطن من خطر فيروس كورونا القاتل.وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن، والبعد عن الاستماع للشائعات التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره، لافتة إلى أنها لديها الثقة في قدرة الشعب على تخطي هذه الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية.