ملتقى الحوار يطالب الأمم المتحدة بتوفير المياه لمعسكرات اللاجئين

طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مفوضية شئون اللاجئين بالأمم ‏المتحدة بالعمل على توفير المياه بأقصى سرعة لمعسكرات اللاجئين في لبنان ‏والأردن وعلى الحدود التركية اليونانية لأهميتها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكد الملتقى، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعًا ‏مأساوية بسبب ظروفهم الحياتية والمعيشية، مع احتمال إصابتهم بفيروس كورونا ‏بسبب صعوبة الحصول على المياه ‎والمطهرات، في ظل غياب الاهتمام الدولي بهم، ‏ففي لبنان يعيش نحو مليون لاجئ سوري حالة من الرعب القاتل بسبب الوباء‎ ‎وإمكانية انتشاره داخل المخيمات بعد ظهور إصابات بالفيروس فى لبنان، واستغاثة ‏كثير من اللاجئين‏‎ ‎من عدم وجود ما يكفي من الصابون أو المال اللازم لشراء ‏مُطهرات أو كمامات.>فيما شكت الحكومة اللبنانية من ضعف التعاون الدولى في تلك الأزمة، وقال وزير ‏الصحة حمد حسن في تصريحات صحفية إن الرعاية الصحية للاجئين مسؤولية ‏مشتركة بين لبنان ووكالات الأمم المتحدة، محذرا من أن رد فعل المجتمع الدولي ‏بطيء بشأن الأزمة حيث تأخر التفكير بإنشاء مستشفى ميداني أو بدعم وزارة ‏الصحة اللبنانية لكي تستطيع القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والسوريين".‏كما يعانى أكثر من مليون وثلاثمئة ألف لاجئ سوري في الأردن من نفس الأزمة ‏بينهم ما يقارب 123 ألف منهم يعيشون داخل ثلاثة مخيمات، الزعتري والأزرق ‏ومريجب الفهود حيث تختفى المياه بالأيام ولا توجد مهمات وقائية ضد الفيروس.‏وحذر الملتقى من تعدد أزمات نحو 47 ألف لاجئ يتمركزون على طول الحدود ‏التركية اليونانية، من ذات المشكلة، بسبب عدم توفير المياه سواء للشرب أو ‏التطهير وعدم وصول مهمات الوقاية وتخوفهم من وصول الفيروس إليهم بعد ظهور ‏حالات مصابة في تركيا واليونان.وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن على ‏مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة سرعة التحرك لإنقاذ اللاجئين في منطقة ‏الشرق الأوسط من مشكلة نقص المياه وتوفيرها بالتعاون مع الحكومات المعنية ‏لأهميتها في عملية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، محذرًا من خطورة تجاهل ‏مخيمات اللاجئين في تلك الظروف الصعبة لأنها ستتحول في حالة الاصابة إلى بؤر ‏لتفشى المرض نظرًا لضعف الرعاية الصحية المقدمة لهم أو المتواجدة داخل ‏المخيمات، وهو ما قد يتسبب في خسائر بشرية للاجئين. ‏