فرنسا تناشد المتوقفين عن العمل بسبب كورونا بجمع الفاكهة

ناشدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، العمال الذين توقفت أشغالهم بسبب أزمة فيروس كورونا، مساعدة المزارعين في جمع الفاكهة والخضراوات بدلا من تركها تتعفن بالحقول، بسبب نقص العمالة الموسمية.ويتوقع المزارعون نقصا بنحو 200 ألف عامل زراعي في أنحاء البلاد، خلال فترة الحصاد في ظل فرض قيود صارمة على الحدود للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا، وهو ما صعب الحصول على أياد عاملة من خارج فرنسا.وأثار هذا احتمال تعفن ثمار الفراولة ونبات الهليون ومحاصيل أخرى في الحقول.ومع ابتعاد موظفي استقبال الفنادق ومقدمي الخدمة بالمطاعم، ومصففي الشعر وغيرهم عن أعمالهم بسبب إغلاق غير مسبوق، أصدر وزير الزراعة ديديه جيوم صيحة لحشد ما أسماه "جيش الظل" في فرنسا.وقال لتلفزيون بي.اف.ام "أقول لهم: انضموا إلى الجيش العظيم للزراعة الفرنسية، انضموا إلى اولئك الذين سيتيحون لنا أن نأكل بطريقة نظيفة وصحية ومستمرة".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده في حالة حرب ضد الوباء وهو التشبيه الذي يستخدمه الأطباء والممرضون مع تأهبهم لقفزة أخرى في عدد الحالات.وسجلت فرنسا نحو 20 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى الآن بفيروس كورونا ونحو 860 وفاة.