الأسهم الأمريكية تستهل التداولات على ارتفاع بنحو 5%

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية في مستهل التداولات اليوم الثلاثاء، وسط آمال بأن يتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق على حزمة تحفيز مالية.وجاءت هذه المكاسب بعد مكاسب قوية في الأسواق الأوروبية والآسيوية.وارتفع مؤشر "إس آند بي 500 " بنسبة 6.5%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 6%، كما سجل مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا ارتفاعا.وارتفعت أسهم مختلف القطاعات، وجاءت أسهم شركات الخدمات المالية والطاقة الأفضل أداء.