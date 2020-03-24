«الاتصالات»: بدء تنفيذ قرارات الحكومة على القطاع لمواجهة كورونا

تجري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئاتها التابعة إجراءات جديدة لتنفيذ جميع قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة اليوم وفق آليات العمل التي أقرتها الحكومة مؤخرًا مع مراعاة آليات تنفيذ حظر التجول الحالي من مساء غد الأربعاء.وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إنه جارٍ تعميم تنفيذ جميع القرارات الأخيرة علي ديوان عام الوزارة وجميع الهيئات التابعة، وتضم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة البريد المصري ومعهد التابعة للوزارة مصل معهد تكنولوجيا المعلومات iTi والمعهد القومي للاتصالات، بالإضافة إلي الشركة المصرية للاتصالات.وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم بالفعل تطبيق إجراءات احترازية مشددة وقوية لضمان سلامة العاملين والموظفين في قطاع الاتصالات، منها تخفيض عدد الموظفين ومنع التجمعات وإلغاء جميع الأنشطة وتشجيع العمل من المنزل، بالإضافةإلى اتخاذ إجراءات داخل مراكز خدمة العملاء والاتصال، منها منع الاحتكاك بين المواطنين وعمل مقاعد للانتظار خارج الفروع، بهدف تقليل عملية الزحام ومنع المخالطة بين المواطنين.وأوضح الوزير أن من ضمن الإجراءات الاحترازية بالقطاع منحت جميع الأمهات، والسيدات الحوامل، وكذلك الموظفين الذين يعانون من أمراض الدم أو أمراض المناعة أجازه مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا مشيرًا إلي أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل عدد العاملين بالقطاع، كما تم جميع أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لكل المواقع والمكاتب، وتوفير المستلزمات اللازمة للوقاية والتعقيم.