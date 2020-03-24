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محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأوقاف: 6 قرارات لمستشفى الدعاة خلال حظر التجول

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:23 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قررالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنظيم العمل بما يتناسب مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، في مستشفى الدعاة، وأوضح أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد قررت إدارة مستشفى الدعاة ما يأتي:

- منع الزيارة بمستشفى الدعاة نهائيًّا.

- تعليق العمل بالعيادات التخصصية الخارجية.

- استمرار العمل بالأقسام الآتية: (الرعاية المركزة- المعمل- الأشعة- الغسيل الكلوي- العمليات- الأسنان- العلاج الطبيعي- الأورام) لعلاج حالات الطوارئ والقسم الداخلي بالمستشفى.

- استمرار العمل باستقبال حالات الطوارئ بالمستشفى.

- تكثيف أعمال قسم مكافحة العدوى بجميع أقسام المستشفى ومواصلة أعمال التعقيم المستمر.

- التعاون مع وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها في متابعة مكافحة العدوى بالوزارة.

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