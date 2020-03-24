العراق تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".أعلنت صحة إقليم كردستان العراقي فى وقت سابق اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عاصمة الإقليم أربيل.وأوضحت الصحة، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن من بين تلك الحالات طفل عمره عام، وآخر عمره 9 سنوات، مع ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفة أنه بذلك يرتفع مجموع الإصابات في إقليم كردستان إلى 91 حالة.