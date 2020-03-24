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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السادات يطالب بتوجيه ثلث مِنح المجتمع المدنى لدعم متضررى كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:22 م
السادات
السادات
أشرف لاشين
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طالب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، كلًا من "وزارة التضامن الاجتماعي" والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعوة كل الجمعيات والمؤسسات التي حصلت مع بداية عام 2020 على موافقات بمنح من جهات عربية أو أجنبية، للقيام بمخاطبة الجهات المانحة للحصول على موافقتهم بتوجيه ثلث قيمة هذه المنح لدعم المتضررين من أصحاب العمالة المؤقتة والغير منتظمة والمتضررين من الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتخفيف عنهم في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها المجتمع المصري، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراجعة صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الرقابة وعدالة التوزيع.

وأشار السادات إلى أن العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية لديها منح بمبالغ كبيرة سواء كانت عاملة في مجال التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان والديمقراطية أو قضايا المرأة والطفولة، ولن تستطيع تنفيذ أي من أنشطتهم أو برامجهم في ظل الظروف الصعبة، وأنه من الأفضل التفكير في استخدام جزء من هذه الأموال لدعم المواطنين المتضررين ومساعدتهم.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الجهات المانحة سوف تقدر الظرف التي تمر به البلاد وتستجيب لهذه المبادرة دعمًا لفكرة التشاركية والتكافل بين الجهات المانحة والمجتمع المدني في الدول النامية وتخفيفًا للآثار الناتجة عن هذا الوباء الفتاك.

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