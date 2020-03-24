غدًا بدء إرجاء أقساط بنك ناصر وإيداعها فيزا البدل للصحفيين

أعلن حسين الزناتى، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن إيداع قسط قروض بنك ناصر للصحفيين فى فيزا البدل سيتم غدا الأربعاء وصرفه بعد الخامسة مساء وذلك بعد الاتفاق مع إدارة بنك ناصر الاجتماعى على تنفيذ قرار البنك المركزي بإرجاء تسديد أقساط القروض لمدة ٦ أشهر.وأشار الزناتى إلى أن المستفيد من هذا القرار ٢٢٥ زميلا صحفيا وصحفية يدفعون أقساطا شهرية قيمتها ٣٣٨ ألف جنيه ببنك ناصر.وقال الزناتى إن مبلغ القروض سيكون موجودا برصيد فيزا البنك الأهلى غدا نحو الخامسة مساء، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم مع البنك بعد تواصله مع العضو المنتدب له اليوم لتطبيق قرار البنك المركزي واتخاذ الإجراءات فى هذا الشأن.