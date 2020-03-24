إنهاء خدمة أي موظف تثبت مخالفته.. 6 قرارات عاجلة من الأوقاف

نبهت وزارة الأوقاف، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، على جميع العاملين بالمديريات الإقليمية الالتزام التام بالتعليمات الآتية:1. غلق المساجد غلقًا تامًا وعدم ترك الباب مفتوحًا أثناء رفع الأذان.2. عدم فتح المساجد أو الزوايا لأي سبب.3. إرسال تقرير مفصل بحد أقصى غدًا الأربعاء 25-3- 2020 إلى رئيس القطاع الديني، متضمنًا بيانًا مكتوبًا ومعتمدًا بأنه لا يوجد مسجدًا ولا زاوية واحدة إلا وهي في عهدة عامل، وتحت إشراف إمام من الأئمة.4. إذا ثبت أن هناك مسجدًا أو زاوية واحدة ليس بها عامل مسئول عنها، فالمسئول عن غلقها وأخذ مفاتيحها مفتش المنطقة ومدير الإدارة، وعليهما تقع مسئولية أي تقصير في تنفيذ التعليمات.5. إنهاء خدمة أي إمام من الأئمة أو عامل من العمال تثبت مخالفته للتعليمات.6. إنهاء خدمة أي مفتش أو مدير إدارة أو قيادي يثبت تقاعسه عن أداء واجبه.