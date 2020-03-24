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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بفيديو طريف.. ‎نرمين ماهر عن أزمة كورونا: فترة وهتعدي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:23 م
‎نرمين ماهر
‎نرمين ماهر
هدير شعراوي
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علقت الفنانة نرمين ماهر، على أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت نرمين تعليقًا قالت فيه: "خليك بالبيت، فترة وهتعدي، وإن شاء الله هنرجع زي الأول وأحسن، بس نلتزم بالتعليمات، احمي نفسك واحمي بلدك".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.

يذكر أن نرمين ماهر، تشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب" الذي يُعرض حاليًا على شاشة تليفزيون الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.
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