الغرف التجارية: استجابة سريعة لمساندة الدولة في قراراتها

أعلن مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا حتي الـ6 صباحا الي لمدة اسبوعين .ورحب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية علي الشارع المجتمعي المصري بشكل عام مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلدنا الحبيبة بل في العالم باكملة.وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تزامنا مع قرار الحظر بدأت الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في اتخاذ خطوات جديدة تضاف الي خطواتها الاحترازية الحالية وهي ضم هيئات مكاتب الشعب التجارية بالكامل الي غرف العمليات المشكلة لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.وشدد علي أن غرف العمليات تحولت الي غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق في مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول .وقال رئيس الاتحاد أن( غرف عمليات) الغرف التجارية بالمحافظات ستعلن عن أي مستجدات تطرا علي السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الاسواق وايضا الإعلان عن أي اماكن تحتاج الي إمدادات من السلع أن وجد ذلك.وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الي ان تحول غرف العمليات الي غرفة لإدارة الأزمة بغرف الجمهورية التجارية جاء بشكل سريع فور صدور قرار الحظر نظرا لاستجابة مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية سريعا تضامنا مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا مشددا علي ضرورة مساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها للحد من الازدحام وتقليل ساعات العمل فى الكثير من الجهات، والسعى للحفاظ على المواطن والتاجر والصانع ومؤدي الخدمة وكافة أفراد مجتمعنا المصري .وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد اعلن اليوم عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها "حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين- ستغلق ابتداءًا من الساعة 5 مساءًا حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت ، القرار لا يسري على المخابز والصيدليات - تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة - ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري" - تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات - غلق كل النوادي الرياضيه ومراكز الشباب والصالات الرياضية - تعليق الدراسة لمدة 15 يوم اخرى في المدارس والجامعات - يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد إنتهاء مدة القرار الماضي - يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات - سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات وغرامات تبدأ من 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات – وزارة الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والاجراءات لانه يضر اسرته ومصر باكملها"