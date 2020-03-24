برلمانى: قرارت الحكومة لحماية أرواح المصريين

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، تأييده لقرار حظر التجوال الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، وكل القرارات التي قد تصدر لمنع انتشار الفيروس الوبائى "كورونا".وقال عضو مجلس النواب: "لا شك أن جميع النواب يؤيدون فرض الحظر على حركة المواطنين وذلك لعدم الالتزام بالتعليمات المفروضة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد".وأضاف في بيان له اليوم: على الرغم من التأثر الاقتصادى بهذا القرار إلا أن اتجاه الدولة فى هذا الشأن هو اتجاه للمحافظة على أبناء مصر، ولذلك فلا بد أن أن يعوا أهمية هذا القرار وأن يقوموا بتفعيله وتنفيذه حفاظًا على صحتهم وأرواحهم.وتابع: من غير المتصور فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعيشها العالم، أن تتحول الدعوة في الإسكندرية من الدعاء والتكبير من نوافذ المنازل، إلى الخروج فى مسيرة تجوب الشوارع، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا واتخاذ عدة إجراءات احترازية لحصاره، منها منح المدارس والجامعات وعدد من المؤسسات إجازة، وغلق كل المحلات في السابعة مساء والمطالبة في حملة كبيرة بأن يلتزم الجميع بالمنازل، فكيف يخرج هؤلاء المواطنون عديمو الفكر بشوارع الإسكندرية في مسيرة ليلية للتظاهر ضد فيروس كورونا في مشهد صادم للجميع؟!واستطرد: كل المحاولات والمبادرات التى تولت أمرها جميع مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين بمخاطر هذا الفيروس على البشر وانتشاره السريع بين التجمعات لم تفلح معهم.وفي ختام بيانه، أكد نائب أسيوط موافقة نواب البرلمان بالإجماع على أى قرارات أخرى فى هذا الشأن، تكون أكثر شدة وحزم، حتى تتمكن الدولة من إحكام السيطرة على انتشار هذا الفيروس الوبائى، وتجنبًا لحدوث أى عدوى لأعداد أكثر من التى قد تم الإعلان عنها من قبل من خلال وزارة الصحة والسكان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.