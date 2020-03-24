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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التجارة والصناعة»: ملتزمون بقرار الحظر وتخفيض العمالة لـ30%

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:14 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتنفيذ حظر التجوال وفق المواعيد المحددة.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن الوزارة خفضت حجم العمالة حتي 30%، وهي نسبة ضئيلة ولا توجد تجمعات مع اتخاذ الوزارة كل الإجراءات الاحترازية من عمليات تعقيم وتطهير لكل المباني واستخدام المعقمات والحمامات للعاملين.

كانت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي، أجرت أعمال تطهير وتعقيم للمقرات التابعة بجاردن سيتى ومدينة نصر وشبرا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد جاء هذا الإجراء بتوجيه من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتي قامت بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات بالوزارة تتولى وبصفة يومية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة، حيث تم إلزام العاملين المتواجدين بالمقرات بارتداء ماسكات الوجه والقفازات، مع تواجد فرق نظافة لإجراء النظافة الدورية واستخدام المطهرات اللازمة لعمليات التطهير أولًا بأول.

وشملت قرارات رئيس مجلس الوزراء لمدة أسبوعين بداية من الغد ٢٥ مارس، حظر تجول جميع المواطنين من ٧ م حتى ٦ ص، وإيقاف وسائل النقل والمواصلات العام والخاص خلال نفس الفترة، ويستمر العمل بقرار خفض الموظفين والعاملين بكل شركات القطاع العام والخاص يستثنى المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها.

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