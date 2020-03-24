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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنك ناصر يؤكد تأجيل أقساط عملائه 6 أشهر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:14 م
بنك ناصر
بنك ناصر
ولاء جمال
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أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، البدء في تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزي بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

ونفي فاروق، في بيان، ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرًا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البنك يلتزم بتعليمات المركزي من خلال التنسيق الكامل معه.

وأكد أن دور البنك في المقام الأول، هو الاهتمام بموظفي الدولة والأسر الأكثر احتياجًا كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، كما أنه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الأكثر احتياجًا وهي المهمة التي أداها بجدارة.

واختتم، أن التعليمات الصادرة من البنك تسري على جميع العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين، ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقًا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن تتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض، بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير، موضحًا أنه حال رغب العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ6 أشهر الإضافية وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.

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