برلماني يشيد بقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

أشاد الدكتور، أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت فرض حظر التجوال بدءًا من الغد، موضحًا أنها تهدف بشكل كبير لمنع تنقل المواطنين للحد من انتشار الفيروس.وأضاف أبوالعلا، في بيان، أنه لم يكن هناك مفر من تطبيق تلك القرارات، بعد حالة اللامبالاة من جانب بعض المواطنين في مواجهة تلك الأزمة.وقال أبوالعلا، إن الدولة المصرية بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، لم تدخر جهدًا للحفاظ على صحة المصريين ويواصلون الليل بالنهار من أجل مواجهة تلك الأزمة.