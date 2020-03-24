«مهندسين البحيرة» تعلق العمل بالمواقع الإنشائية لمدة 15 يوما

أعلنت نقابة المهندسين بالبحيرة وقف كافة الأعمال الإنشائية بمواقع المشروعات بالمحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين، وذلك لمدة 15 يوما.أرسلت نقابة المهندسين خطابات لكل من محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية لمنطقة البحيرة.أوضحت أن أعمال التنفيذ بمواقع المشروعات بكافة أنواعها بيئة خصبة لنقل فيروس كورونا بين العاملين من مهندسين وفنيين وعمال خاصة مع عدم توافر الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين وسلامة الأفراد علاوة على تنقل أطقم العمل بين محل إقامتهم بالمحافظات ومواقع المشروعات.وطالبت النقابة رؤساء المصالح والهيئات الحكومية والشركات بالموافقة بمقترح دراسة تعليق العمل بالمواقع لمدة لا تقل عن 15 يوما على أن يتم تعويض الشركات المنفذة عن المدة فور انتهاء الأزمة واستقرار أحوال البلاد حرصا على سلامة العاملين بهذه المشروعات.