وكيل «قيم البرلمان»: الفضائيات الإعلامية نموذج لمواجهة كورونا

أشاد النائب أحمد مصطفى الفرجاني، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بسرعة استجابة مجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي، لما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن يكون للإعلام دوره في التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال الفرجاني، في بيان، إن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق 6 نشرات إخبارية يومية بعنوان "ضد كورونا"، وهي خدمة اخبارية جديدة بمستجدات فيروس كورونا كوفيد 19 على قناة DMC العامة، والتي تشتمل على التغطية المحلية والعالمية لأبرز أخبار فيروس كورونا، ومتابعة الأزمة وتحليلاتها بتقارير مختلفة وتوعوية، للخروج من الأزمة الصحية العالمية، إنما هو دليل قاطع على الدور الوطني والمهم الذي تقوم به فضائيات المتحدة للخدمات الإعلامية.وطالب النائب أحمد مصطفى الفرجاني، من جميع وسائل الإعلام، خاصة من الفضائيات القومية والخاصة، اتخاذ سياسية فضائيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منهجًا باعتباره نموذجًا رائعًا يحتذى به لمواجهة فيروس كورونا والتوعية الإعلامية المستمرة للوقاية منه، خاصة أن الأبحاث والتقارير والمعلومات أكدت أن المواطنين ليس فى مصر فقط، لكن على مستوى العالم بعد انتشار فيروس كورونا في أكثر من 177 دولة بالعالم، يحتاجون إلى خدمات معلوماتية باستمرار خاصة من الفضائيات، خاصة بعد وجود إحصائيات تؤكد ارتفاع نسب مشاهدة الأخبار الخاصة بالأزمة على كل مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة أن القنوات الفضائية أصبحت لها صفحات ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي.