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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دراسة: حملة رقمية تخريبية موجهة للقطاع الصناعي بالشرق الأوسط

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:04 م
حملة رقمية
حملة رقمية
طارق عتمان
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كشفت دراسة حديثة صادرة عن كاسبرسكي العالمية عن حملة رقمية تخريبية موجهة لتوزيع التروجان Milum الذي يمنح الجهة الواقفة وراءه القدرة على التحكّم عن بُعد في الأجهزة لدى الشركات والمؤسسات المستهدفة، بما فيها القطاع الصناعية ولا تزال هذه الحملة نشطة وفق الخبراء الذين أطلقوا عليها الاسم WildPressure.

وعادة ما ترتبط التهديدات المتقدّمة المستمرة بأشدّ أنواع الهجمات الإلكترونية تعقيدًا،بحيث تحصل الجهة المهاجمة الواقفة وراءها، في كثير من الأحيان، على إمكانية الوصول الموسع خِلسة إلى الأنظمة المستهدفة من أجل سرقة المعلومات أو تعطيلها وعادة ما تُنشأ هذه الهجمات وتُوظّف من جهات تتمتع بموارد مالية ومهنية كبيرة، الأمر الذي سُرعان ما لفت انتباه باحثي كاسبرسكي إلى حملة WildPressure.

وتمكن فريق الباحثين حتى الآن من العثور على عدّة عيّنات متطابقة تقريبًا من التروجان Milum والتي لا تتشابه في الشيفرة البرمجية مع أية حملات رقمية تخريبية معروفة. وتتمتع جميع هذه العيّنات بإمكانيات قوية لإدارة الأجهزة عن بُعد من أي مكان، بمجرد أن يُصاب النظام. ويمكن للتروجان تحديدًا فعل التالي:

•تنزيل الأوامر من مشغّله وتنفيذها.
•جمع معلومات مختلفة من الجهاز المصاب وأرسلها إلى خادم القيادة والسيطرة
•ترقية نفسه إلى إصدار أحدث

وأكدت الدراسة على انتشار التروجان Milum لأول مرة في أغسطس 2019، وقد أظهر تحليل شيفرة البرمجية الخبيثة أن العيّنات الثلاث الأولى بُنيت في مارس من العام نفسه، وأظهرت أدوات القياس عن بُعد المتاحة لدى الباحثين أن معظم أهداف هذه الحملة تقع في الشرق الأوسط، وأن الحملة نفسها ما زالت مستمرة، ولكن الكثير ما زال غير واضح بشأنها، مثل الآلية الدقيقة انتشار Milum.

وتستهدف الهجمات القطاع الصناعي بمثل هذه الحملات أمر مثير للقلق، مشيرة إلى أن عواقبها"قد تكون مدمِّرة"كما انه لم نرَ حتى الآن أية أدلة على أن المهاجمين الكامنين وراء WildPressure لديهم نوايا تتجاوز جمع المعلومات من الشبَكات المستهدفة، لكن الحملة ما زالت تتطور بنشاط؛ فقد اكتشفنا عيّنات خبيثة جديدة بخلاف الثلاث التي اكتشفناها في الأصل ولا نعرف في هذه المرحلة ما سيحدث مع استمرار تطور WildPressure، ولكننا مستمرون في مراقبة تقدمها.

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