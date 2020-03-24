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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاع الأعمال تلزم الشركات بقرارات الحكومة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:04 م
قطاع الأعمال
قطاع الأعمال
أسامة الشندويلي
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كشف المهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أنه تم إرسال القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء إلي جميع الشركات للالتزام بها.

وأضاف أبوالعطا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم ترك القرارات التنفيذية لكل شركة حسب طبيعة عملها، خصوصًا ما يتعلق بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد كشف لـ"الدستور" عن أنه بالنسبة لانتشار فيروس «كورونا»، ولدينا غرفة عمليات فى الوزارة لمتابعة هذا الأمر، ولم تظهر أى حالة فى شركاتنا، وبدأنا فى الإجراءات الاحترازية منذ أكثر من أسبوع، بالإضافة إلى تعقيم الشركات وتوعية ٢٠٩ آلاف عامل، وحريصون على عدم وجود تزاحم أو تجمعات، حتى إذا وصل بنا الأمر أن نقلل من حجم الإنتاج لحين انتهاء الأزمة، لأن صحة العاملين ومستقبلهم وأسرهم هى الأهم، كما تم إعطاء الأمهات إجازة.

و قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة اعتبارًا من صباح الأربعاء، ولمدة أسبوعين، بدءًا من الساعة الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن أنه تم تكليف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية، تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان، ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.

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