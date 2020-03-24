أحد شباب «البالطو الأبيض»: المبادرة تطوعية وخدمة إنسانية

في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، كان الاطباء هما خط الدفاع الأول، ولكن مع ارتفاع الحالات فكر شباب تنسيقية الأحزاب في إطلاق مبادرة "البالطو الأبيض".وقال محمد سالم عضو بتنسيقية شباب الأحزاب إن هذه المبادرة جاءت لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما يستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية، لدعم طاقة المستشفيات الموجوة والتي تستقبل الحالات.وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن المبادرة تهدف لنزول طلبة كليات الطب والصيدلة الذين في السنة الأخيرة إلى المستشفيات والاشراف على الحجر الصحي وتدريبهم على عمل مسح طبي، وتوزيعهم بحسب احتياجات وزارة الصحة.وتابع:"المبادرة ليست جديدة فتم تطبيقها في إيطاليا وإسبانيا وخصوصا في أوقات الطواريء التي يمر بها العالم، ونحن في حاجة إلى تدخل أكبر عدد من العنصر البشري لانقاذ الحالات المصابة لتقليل الضغط بالمستشفيات".وأكد"سالم" على ان هذه المبادرة تطوعية، وهؤلاء الأطباء سيتخرجون بعد شهور قليلة وينزلون إلى أماكن تكليفهم، لذا من الانسانية أن يشاركوا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصر، على ان يكون لهم تكريما من وزارة الصحة على دورهم الإنساني.وكانت قد ناشدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي بإطلاق مبادرة "البالطو الأبيض"، والتي تسعى إلى توفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة.