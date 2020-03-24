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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تكشف طرق تركيا الجديدة لإرسال اللاجئين إليها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:02 م
اللاجئين
اللاجئين
إسراء صلاح الدين
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كشفت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن تركيا مازالت ترسل اللاجئين إلى اليونان، ولكنها غيرت فقط طريقة تهريبهم.

وقالت الصحيفة إن السلطات اليونانية تلقت معلومات تفيد بأن سفينتين على الأقل خرجتا من خدمتهما تقل أعدادًا كبيرة من المهاجرين، على غرار ناقلة صهريج صغيرة هربت قبالة جزيرة سيكلاديك الأسبوع الماضي، قد تبحران من تركيا إلى اليونان في الأيام القادمة.

ووفقًا للمصادر، فإن خفر السواحل في البلاد وجهاز المخابرات الوطني (EYP) قلقان من أن الحادث الذي حدث مع الناقلة، التي تحطمت في حاجز الأمواج في ميناء تزيا (كيا) في رياح عاصفة الأسبوع الماضي أثناء نقل 193 مهاجرً، تعطي إشارات تغيير الاستراتيجية من قبل تركيا في إطار سعيها للضغط على الاتحاد الأوروبي من خلال تسهيل مرور الآلاف من المهاجرين إلى الكتلة، عبر اليونان.

وأكدت الصحيفة أن اليونان زادت من الدوريات البحرية من أجل تجنب محاولات مماثلة لتهريب المهاجرين إلى اليونان بأعداد أكبر بكثير من تلك المسموح بها من خلال التكتيك العرفي المتمثل في استخدام القوارب للإبحار من الشواطئ الغربية لتركيا إلى جزر بحر إيجه.

وتابعت أنه تم التعرف على ناقلة النفط الصغيرة التي هبطت قبالة ميناء تزيا وهي سفينة ترفع علم تركيا تم بناؤها في عام 1968، أخبر ركابها، الذين تمكنوا من النزول من السفينة بأمان، المحققين أنهم دفعوا للمهربين في تركيا 5000 يورو لكل من العبور إلى إيطاليا.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، هناك مخاوف في أثينا من أن تجدد تدفق المهاجرين إلى اليونان يمكن أن يشمل الإسلاميين المتطرفين وأيضًا حاملي الفيروس التاجي "كورونا".

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