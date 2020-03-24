بعد قرار حظر التجول الجزئى: المتحدة تقدم خدمات Watch iT مجانًا



يأتي ذلك ترفيهًا عن كل بيت مصري أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها اليوم من الحكومة، ومشاركةً مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية.



خليك فى البيت.. Watch iT مجاناً وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن



وأفاد صالح بأن المنصة تستعد لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة اشتراكهم. يأتي ذلك ترفيهًا عن كل بيت مصري أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها اليوم من الحكومة، ومشاركةً مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية.وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن منصة Watch iT تقدم هذا العرض جزء من مساهمة المجموعة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا ومع الحملة الحالية "خليك فى البيت"، وترى إدارة المجموعة، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، أن إتاحة تلك الخدمة مجانًا يسهم فى الترفيه عن العائلات المصرية، وذلك من خلال المحتوى الخاص بالمنصة من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التليفزيونية.وأفاد صالح بأن المنصة تستعد لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة اشتراكهم.



يأتي هذا بعد إعلان المتحدة عن خطة كاملة لتوفير محتوى تنموي وتعليمي وتوعوي وترفيهي للمصريين خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله.

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن إتاحة منصة Watch iT الرقمية خدماتها مجانا للمشاهدين لمدة شهر يبدأ غدا 25 مارس.