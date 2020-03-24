المبعوث الأممي لسوريا يطالب بوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

طالب جير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، بوقف كامل وفوري لاطلاق النار على المستوى الوطني في سوريا، لتمكين القيام بجهد شامل فى مواجهة فيروس "كورونا ".وأضاف - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء في ( جنيف ) أن السوريين هم الأكثر ضعفا بشكل خاص فى مواجهة الفيروس، خاصة فى ظل تدهور او تدمير المنشآت الطبية، وكذلك النقص فى المواد الطبية الاساسية والكوادر الطبية، مشيرا إلى أن النازحين يعيشون فى ظروف تجعلهم اكثر عرضة للخطر.وأشار إلى أن اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة حديثا ساهمت في خفض العنف بشمال شرق، وشمال غرب سوريا، لكنه حذر من أن تلك الاتفاقيات تبقى هشة، وإن كانت هناك إمكانية لتجدد العنف في أى وقت وهو ماسيكون له تبعات خطيرة على سوريا وبما لايجب معه اضاعة يوم واحد وعلى جهود الاستجابة الدولية لمكافحة وباء "كورونا " بشكل عام.ودعا المبعوث الأممي، المانحين الدوليين للقيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كافة أنحاء البلاد على المعدات والموارد المطلوبة لمكافحة الفيروس، ومعالجة المصابين، كما شدد على ضرورة الوصول الإنساني الكامل والمستدام، ودون عوائق لكافة مناطق سوريا، باعتبار ذلك أمر أساسي، لافتا إلى أنه ستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات، وزيادة اجراءات الوقاية والحماية.