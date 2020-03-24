«غرفة الدقهلية» تنتظر اجتماعها مع رئيس الاتحاد لمناقشة الغلق

أشاد أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، بقرار حظر التجوال الذي فرصه المهندس مصطفي مدبولي، بشأن تفشى مرض كورونا.وأضاف رعب، في تصريحات لـ"الدستور" أنه ناشد جميع التجار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وسيتم عقد اجتماع مع رئيس اتحاد الغرف التجارية لآلية تطبيق قرارات رئيس الوزراء علي الغرف التجارية من ناحية الغلق أو عمل مخفض للعمالة.