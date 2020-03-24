تركى مصاب بكورونا: نعيش فى حظيرة ولا نجد الأطباء للعلاج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، لأحد المصابين بفيروس كورونا في تركيا، على باب أحد المستشفيات.وعلق أحد المصابين بكورونا قائلًا: "نعيش في حظيرة ولا نجد أطباء، ولا نظافة، ولا تتم معاملتنا بشكل إنساني".وتابع المصاب: "لا يوجد طقم تمريض ولا أطباء، ولا توجد ضمانات على الشفاء من الفيروس".وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 1529.وارتفع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 39 شخصًا بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.