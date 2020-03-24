حبس 3 عمال سرقوا أدوية بـ100 ألف جنيه من صيدلية فى الزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 عمال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة صيدلية كانوا يعملون بها، بسبب وجود خلافات مع مالكها.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بتلقى قسم شرطة الزيتون من مالكة صيدلية، تفيد اكتشافها سرقة كمية من الأدوية تقدر بمبلغ مالى 100 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكها مستأجرة لأحد الأشخاص.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص عمال سابقين بذات الصيدلية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية".باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.