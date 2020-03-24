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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:51 م
الدكتور أحمد عادل
الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص
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عوامل نفسية عديدة تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف، والتي تكون أغلبها بسبب تدخل الأهل بين الزوج والزوجة.


الدكتور احمد عادل مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني يوضح في التقرير التالي التأثير النفسي على الرجل في ليلة الزفاف.


وأكد الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "الدستور" إن في ليلة الزفاف قد يحدث للرجل عدم قدرة على اتمام العلاقة الحميمة وذلك بسبب بعض التأثيرات النفسيه عليه، والتي تبدأفي مرحلة التجهيز للزواج وإلقاء العديد من الأعباء والإلتزامات عليه مما يجعله في حالة توتر وعصبية دائمة، فقد يؤثر ذلك على الزوج في ليلة زفافه.


وأشار ليس هذا فحسب فهناك بعض الرجال مدمنون مشاهدة الأفلام الإباحية والتي لا تمت للواقع بصلة، والتي تحدث للرجل صدمة نفسيه عند ممارسة العلاقة في الحقيقة.

4 تأثيرات نفسية سلبية
4 تأثيرات نفسية سلبية على الرجل في ليلة الزفاف

وفي السياق ذاته لفت إلي إن قد تتعرض الزوجة في ليلة زفافها للخوف الشديد والذي قد يتسبب في حدوث ( تشنج المهبل) مما يؤثر سلبياً على إتمام العلاقة.


وأكد الدكتور أحمد عادل إن تدخل الأهل بين الزوجين والضغوط التي يمارسونها عليهم تؤثر كثيراً، حيث يشعر كلا منهم بأنه أمام أداء وظيفة نمطية على أكمل وجه وإلا سيلقى الكثير من السخرية .


وشدد على ضرورة التوجه للطبيب المختص والذي بدوره يقوم بداية بالتأكد من إن الرجل خالي من أي سبب عضوي يتسبب في هذا الأمر، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الفحوصات .


ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

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الدكتور احمد عادل
الدكتور احمد عادل


https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

الدكتور احمد عادل
الدكتور احمد عادل

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