الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

عوامل نفسية عديدة تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف، والتي تكون أغلبها بسبب تدخل الأهل بين الزوج والزوجة.





الدكتور احمد عادل مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني يوضح في التقرير التالي التأثير النفسي على الرجل في ليلة الزفاف.





وأكد الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "الدستور" إن في ليلة الزفاف قد يحدث للرجل عدم قدرة على اتمام العلاقة الحميمة وذلك بسبب بعض التأثيرات النفسيه عليه، والتي تبدأفي مرحلة التجهيز للزواج وإلقاء العديد من الأعباء والإلتزامات عليه مما يجعله في حالة توتر وعصبية دائمة، فقد يؤثر ذلك على الزوج في ليلة زفافه.





وأشار ليس هذا فحسب فهناك بعض الرجال مدمنون مشاهدة الأفلام الإباحية والتي لا تمت للواقع بصلة، والتي تحدث للرجل صدمة نفسيه عند ممارسة العلاقة في الحقيقة.