المحاكمة لـ3 متهمين بسرقة سيارة طالب في مصر القديمة

أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص متورطين في سرقة سيارة شخص تحت تهديد السلاح الأبيض، إلى المحاكمة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم إسلام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القدیمة مفادة تلقية بلاغا من «م. ر»، طالب، بقیام 3 أشخاص، بسرقة السیارة "ملك والده" من أمام العقار سكنه كرھًا، تحت تھدید سلاح أبیض "مطواة" كان بحوزة احدھم ولاذوا بالفرار.وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا كل من: «ب. ع»، 46 سنة، مندوب مبیعات، «م. ع»، 36 سنة، ساعاتي، «أ. ا»، 33 سنة، صاحب مغسلة، وتم ضبطهم.عقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطھم وبحوزة الثالث سلاح أبیض " مطواة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجھتھم بالتحریات أیدوھا.وتم تحریر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسهم.