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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا السياحة والزراعة يناقشان قرارت لحل مشكلات المراسي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:52 م
وزيرا السياحة والزراعة
وزيرا السياحة والزراعة
فاتن غلاب
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بديوان عام وزارة الزراعة، وبحث معه حل المشكلات المتراكمة للمراسي السياحية وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها.

وناقش الوزيران أيضا إعفاء المستثمرين في هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم. 

وقال وزير السياحة والأثار، إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأثرت على العاملين فيها وأن الحكومة تعمل حاليا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة المتضررة ومنها قطاع السياحة.

ووجه القصير القطاعات المعنية بالوزارة بالإسراع في تسهيل إجراءات التراخيص ومراجعة الرسوم المقررة، مشيرا إلى أنه يجب تقديم كل الدعم للسياحة الذي تأثرت بانتشار فيروس كورونا، وتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به حتى يستعيد عافيته سريعا بعد انتهاء الأزمة الحالية.
 
 
وزيرا السياحة والزراعة
وزيرا السياحة والزراعة
وزيرا السياحة والزراعة
وزيرا السياحة والزراعة

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