إيران: ارتفاع عدد وفيات كورونا لـ1934

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، كيانوش جهانبور، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم الثلاثاء، إلى 24 ألفًا و811 حالة، والمتوفين إلى ألف و934 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 8 آلاف و913 شخصًا.وأوضح جهانبور، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، أنه تم تسجيل ألف و762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و122 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.