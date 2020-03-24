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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: ارتفاع عدد وفيات كورونا لـ1934

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:51 م
كورونا
كورونا
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، كيانوش جهانبور، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم الثلاثاء، إلى 24 ألفًا و811 حالة، والمتوفين إلى ألف و934 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 8 آلاف و913 شخصًا.

وأوضح جهانبور، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، أنه تم تسجيل ألف و762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و122 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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