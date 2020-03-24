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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى لـ«الأطباء»: أنتم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:45 م
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
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وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد، منذ قليل، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "أود توجيه الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات سواء العزل أو الحميات وكل العاملين فى القطاع الطبى"، مشيرًا إلى أنه يجب عليهم المواجهة لأنهم يمثلون الخط الأول لمواجهة الفيروس والمرض.

وتابع: "كل التحية لهم والدعم لهم فى الفترة القادمة لكي يستمروا في تقديم الخدمات المميزة، وأدعو المواطنين مراعاة الموضوع"، مضيفًا أن "الأطقم الطبية عليهم ضغوط كبيرة، ويجب مراعاتهم والتماس العذر لهم لأنهم يعملون 24 ساعة فى اليوم".

وأصدر الدكتور مصطفى المدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الذي يواجهه العالم كله.

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