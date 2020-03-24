خطة التضامن للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف

وافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل.وأكدت وزيرة التضامن، أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي ٤٣٥٠ منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى ١٠ آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.وأضافت الوزيرة، أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ١٠٠٠ جنيه فأقل ويبلغ عددهم ٢.٤ مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافق ( ١.٢.٣) من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من ١٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠ جنيه ويبلغ عددهم ٢.٥ مليون قائم بالصرف فيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( ٥.٦.٧ ) من شهر أبريل.وأشارت الى أن أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ٢٠٠٠ جنيه ويبلغ عددهم ١.٨ مليون قائم بالصرف تقريبًا فيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس٨.٩ أبريل واعتبارًا من يوم الأحد ١٢أبريل ويكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن الصرف خلال الفترات اللاحقة.وأوضحت وزيرة التضامن، أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف في مارس الماضي، وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.وأضافت القباج أنه تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل ٦ أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضًا.كما تم مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، مع توفير صرافات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.كما وجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.