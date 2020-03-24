تأجيل محاكمة موظف اختلس مليون جنيه إلى 4 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أمين خزينة شركة متورطة في اختلاس مليون من جهة عمله، إلى جلسة 4 يونيو المقبل؛ لحضور المتهم من محبسه.صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن،و بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل ابراهيم الغويط، ووليد عبد الرؤوف المنداري، بأمانة سر محمد طه.وتبين أن المتهم «ط. م» بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة أمين مخازن بشركة «المظلوم للتجارة والتوريدات»، اختلس مبلغا ماليا وقدره مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيها بغير حق من أموال الشركة جهة عمله، بسبب وظيفته كآمين خزينة للشركة.و استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد محمد جمعه، محامي بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات، والذي شهد بقيام المتهم حال عمله أمين خزينة بالشركة باختلاس مبلغ وقدرة مليون وتسعة آلاف واربعمائة وعشرون جنيها، حيث انه منذ تاريخ انقطاعه عن العمل شكلت لجنة لجرد عهدته " خزينة الشركة " فتبين عجز المبلغ.