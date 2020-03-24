الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل بلدات وقرى جنوب الخليل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من مداخل بلدات وقرى جنوب محافظة الخليل بالبوابات الحديدية.وذكر مصدر أمني، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل منطقة الفحص ومخيم الفوار وبلدة دورا، بالإضافة إلى وضع بوابة حديدية جديدة وإغلاقها على مدخل البركة في يطا جنوب الخليل.