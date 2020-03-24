قوات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس وتجرف الأراضى

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وقامت بعمليات تجريف وتمشيط في المكان.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة توغلت لمسافة محدودة شرق بلدة "خزاعة" شرق المحافظة، قبل أن تعود إلى مواقعها العسكرية خلف "السلك الفاصل".وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بعمليات تجريف جديدة لتوسيع مستوطنة "شفوت راحيل"، المقامة على أراضي قرية "جالود"، جنوب نابلس؛ حيث إن عمليات التجريف تأتي بعد إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن توسيع المستوطنة المذكورة خمسة أضعاف، وإيجاد تواصل بين مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل" وباقي البؤر الاستيطانية الواقعة في الشرق منها، وصولا لشارع "ألون"، ويتم تنفيذها في الحوض رقم (13) موقع "الخفافيش"، إلى الغرب من مدرسة "جالود" الثانوية، وعلى بعد مئات الأمتار منها.