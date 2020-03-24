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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: التنسيق مع الجمعيات لمساعدة القرى التي بها أسر مصابة بكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:37 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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شددت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، على ضرورة التنسيق بين الوزارة وكل الجمعيات التى تجمع تبرعات لصالح متضرري فيروس كورونا والأسر المتضررة مع التأكيد على تشجيع كل من تبرع أو قدم دعم على الاستمرار في تقديم مزيدا من الدعم.

كما وجهت الوزيرة، بضرورة دراسة آلية حشد الموارد بين الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات في القرى التي بها أسر أصيبت بفيروس كورونا وكذلك وسائل دعم الأسر المتضررة من الأزمة ووضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحشد جهود المتطوعين وإعداد قاعدة بيانات بكل المتطوعين في المحافظات والمراكز والقرى مع بيان المهارات والأنشطة التي يمكن للمتطوعين تنفيذها، كما تم الاتفاق على القيام بعدد من الأنشطة التوعوية بالاعتماد على الرسائل التي أنتجتها وزارة الصحة المصرية لتوحيد رسائل التوعية والتنوع في استخدام الوسائل لإيصالها للجمهور.

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