مقتل وإصابة 5 من «طالبان» في انفجار ناقلة مفخخة غرب أفغانستان

لقي 4 من مسلحي حركة "طالبان" مصرعهم، وأُصيب مسلح آخر، إثر انفجار ناقلة أفراد مدرعة من طراز "همفي" محملة بالمتفجرات قبل أوانها في إقليم بادجيس في أفغانستان.وذكر فيلق العمليات الخاصة الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي "طالبان" كانوا يعتزمون استخدام مدرعة "همفي" المحملة بالمتفجرات في شن هجوم على القوات الأفغانية في منطقة بالا مورجاب، ولكن وقع الانفجار قبل الأوان، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الحركة، وإصابة مسلح آخر.ولم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.