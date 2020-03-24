مجلس النواب اللبناني يستأنف عمله بـ«فيديو كونفرنس»

أصدر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قرارا باستئناف العمل التشريعي والرقابي في البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، من خلال الاعتماد على تقنيات الاتصال الجديدة بالصوت والصورة "فيديو كونفرنس".وقال رئيس المجلس النيابي في لبنان، في بيان اليوم الثلاثاء: "مع تطور تقنيات التواصل الاجتماعي، أصبح من المسلم به الاعتماد على تقنيات الاتصال الجديدة بالصوت والصورة، وأصبحت هذه التقنيات تستخدم للمحادثات بين الدول دون الحاجة للانتقال".وأشار إلى أنه، وبعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس، فقد تقرر عقد جلسات نيابية تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، عبر مؤسسات متخصصة.وأكد أنه توجه لرؤساء ومقرري اللجان النيابية لاستئناف نشاطاتهم ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، لاستعادة "الحيوية التشريعية" ومد الهيئة العامة بما ينجز من مشاريع واقتراحات قوانين.من ناحية أخرى، وجه رئيس مجلس النواب رسالة إلى اللبنانيين جميعا، دعاهم فيها إلى التزام البيوت والاستجابة إلى الإرشادات والتوجيهات وأن يكونوا "المجتمع الحي والمرصوص في مواجهة الفيروس الوبائي كورونا".يشار إلى أن النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، كان قد أصدر أمس قرارا باعتماد الاستجواب الإلكتروني للمتهمين، حال تطلب الأمر، وذلك من خلال تقنية الـ"فيديو كول" بمعرفة مأموري الضبط القضائي (الشرطة) وأعضاء النيابة أو قاضي التحقيق، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.