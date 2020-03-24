التحفظ على 5 طن سكر بالإسكندرية قبل بيعها في السوق السوداء

قررت العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 5 طن سكر داخل مخزن بدون ترخيص تم إخفائها لبيعها بأسعار أعلى، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة تموينية وبيعها بأسعار عالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم بدائرة شرطة العامرية اول، لحجب وتداول سلع غذائية واحتكارها لبيعها باسعار أعلى.تمت مداهمة المخزن والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر على كمية 5،280 طن سلع غذائية "سكر" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.