تسجيل 13 إصابة جديدة بـ كورونا في النجف بالعراق

أعلن محافظ النجف العراقية، رئيس خلية الأزمة بشأن فيروس "كورونا" لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مناطق مختلفة بالمحافظة.وقال الياسري، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن الإصابات الجديدة المسجلة لوافدين من إيران وسوريا، وتم تسجيلها في أحياء متفرقة من مركز المحافظة وناحية الحيدرية.