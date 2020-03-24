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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إلغاء امتحانات «الميد تيرم» بكليات جامعة الإسكندرية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:33 م
مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة بتقنية "الفيديو كونفرنس"، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها.

وعرض الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من رؤساء اتحادات طلاب الكليات بعد أن اجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة استبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية.

وأكد أن هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي، ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، موضحًا أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.

وأعلن المجلس إلغاء امتحانات منتصف العام الدراسي الثاني "الميد تيرم" بجميع الكليات، وتعليق احتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع.

ووافق المجلس على إنشاء مبنى تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.

ووجه المجلس على عمداء الكليات ضرورة التنسيق وتقسيم العمل والالتزام بالعدد الضروري لسير العملية التعليمية، كما وافق المجلس على ترقية 8 عضو هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، 3 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 10 مدرس، ومنح 46 درجة دكتوراه، 44 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

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