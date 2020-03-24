تجديد حبس المتهمين بقتل طالب في القطامية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس المتهمين بقتل طالب في منطقة القطامية؛ بسبب معاتبته لأحدهم على بيع المخدرات أسفل منزله، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.كان قسم شرطة القطامية برئاسة الضابط محمد الألفي، تلقى بلاغًا بنشوب مشادة، بين شاب يُدعى "عمرو. ج"، 19 عامًا، والمجني عليه "محمد. س"، 20 سنة، طالب بالمعهد العالي للعلوم، بسبب اعتراض الثاني على تناول الأول المخدرات أسفل منزله.وعلى إثرها في اليوم الثاني استدعى الأول الأخ الأصغر له، "يوسف ج"، 17 عامًا، والأب جمال الدين، وتوجهوا بالقرب من منزل المجني عليه وقاموا باستيقافه ونشبت بينهم مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، وترتب عليها مقتل الطالب إثر طعنة نافذة بالساق اليمني.وانتقلت قوات الأمن، وتم إلقاء القبض على المتهم واستجوابه، فيما نجح رجال الشرطة في ضبط المتهمين الهاربين.