4 آلاف جنيه غرامة مخالفة حظر التجوال.. وغلق كامل للمحلات الجمعة والسبت

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطبيق قرار بحظر التجوال على جميع الطرق العامة، وذلك اعتبارًا من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، لمدة أسبوعين، اعتبارًا من صباح غد الأربعاء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الثلاثاء، ويرصد "الدستور" أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد:- حظر التجوال في أنحاء الجمهورية من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحًا.- غلق جميع المحال التجارية يومى الجمعة والسبت بشكل كامل.-غلق جميع المطاعم والسماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية.- غلق جميع النوادي ومراكز الشباب.- مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة 15 يومًا إضافية.- استثناء مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات.- عدم الالتزام بالقرارات يعرض المخالفين لغرامة تبدأ من 4000 جنيه وحتى الحبس.