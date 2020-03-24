مد تعليق الدراسة 15 يومًا إضافية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن صحة المواطن أهم شيء بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تنظر إلى هذا الأمر قبل أي شيء.





وفي وقت سابق من اليوم، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".



وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».



وأضاف: «أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات، وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر، حفظ الله مصر والمصريين».

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن مد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا إضافية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والتصدي له.