الرئيس القبرصي يجري اختبار الكشف عن كورونا

أجرى الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وجميع موظفيه، اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ كإجراء احترازي.وقال المُتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - في تصريحات نقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، اليوم الثلاثاء - إنه "لا توجد حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس؛ إلا أن الرئيس القبرصي قرر الخضوع للاختبار لأسباب وقائية".وأضاف: "نحافظ على إبقاء مسافة آمنة بين بعضنا البعض ونقيس درجة حرارتنا عدة مرات يوميًا".وأشار كوشوس - الذي خضع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس - إلى أن وزراء آخرين سيجرون الاختبار ذاته خلال الأيام المقبلة.