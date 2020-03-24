الرئيس القبرصي يجري اختبار الكشف عن كورونا
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:25 م
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أجرى الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وجميع موظفيه، اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ كإجراء احترازي.
وقال المُتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - في تصريحات نقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، اليوم الثلاثاء - إنه "لا توجد حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس؛ إلا أن الرئيس القبرصي قرر الخضوع للاختبار لأسباب وقائية".
وأضاف: "نحافظ على إبقاء مسافة آمنة بين بعضنا البعض ونقيس درجة حرارتنا عدة مرات يوميًا".
وأشار كوشوس - الذي خضع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس - إلى أن وزراء آخرين سيجرون الاختبار ذاته خلال الأيام المقبلة.
وقال المُتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - في تصريحات نقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، اليوم الثلاثاء - إنه "لا توجد حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس؛ إلا أن الرئيس القبرصي قرر الخضوع للاختبار لأسباب وقائية".
وأضاف: "نحافظ على إبقاء مسافة آمنة بين بعضنا البعض ونقيس درجة حرارتنا عدة مرات يوميًا".
وأشار كوشوس - الذي خضع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس - إلى أن وزراء آخرين سيجرون الاختبار ذاته خلال الأيام المقبلة.