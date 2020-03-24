أمن القاهرة يضبط المتلاعبين بالأسعار ومستغلي أزمة «كورونا»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدد من أصحاب المحلات رفعوا أسعار السلع أمام المواطنين مستغلين الأزمة ويروجون لإشاعات حظر التجول واختفاء السلع الغذائية.وتبين أنه تم ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة داخل محلات مستلزمات طبية غير حاصلة على تصريح بمزاولة المهنة مثل الكمامات التي يتم ضبطها أثناء الحملات مصنوعة من الأقمشة وغير مؤهلة للاستخدام الأدمي وحماية المواطنين من الڤيروسات لكن يتم تصنيعها بهدف تحقيق الربح غير المشروع واستغلال أزمة نقص المستلزمات الطبية في ظل انتشار وباء فيروس «كورونا».و في السياق ذاته، أوضح المصدر إن هناك دوريات أمنية تخرج يوميًا من جميع أقسام الشرطة التابعة لقطاعات المديرية للتأكد من إغلاق المقاهي والمطاعم مشيرًا إلى أن قوات الأمن تقوم بتشميع المحال ومصادرة أدوات المقاهي بالاشتراك مع شرطة المرافق والأحياء في حال ثبوت عدم التزام أصحاب المحلات وتنفيذ قرار الغلق في الوقت المحدد في تمام السابعة.وكلف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، رؤساء المباحث الدوائر بالمرور على أصحاب المحلات والمقاهي في تمام السادسة مساءًا والتنبيه عليهم بالغلق في تمام السابعة، وأن يغلقوا أمام المواطنين في تمام السادسة وإعطاء العاملين مهلة ساعة؛ لتنظيف المكان وتعقيمه وإغلاقه نهائيًا في السابعة.وتتابع قيادات مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، الخدمات الأمنية وتتابع الدوريات الأمنية للتأكد من عمليات الغلق في الموعد المحدد يوميًا.