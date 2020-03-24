«الصحة العالمية»: توقعات بزيادة عدد وفيات كورونا حول العالم

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، اليوم الثلاثاء، أن هناك توقعات بزيادة عدد الوفيات نتيجة ​فيروس كورونا​ حول العالم مع استمرار تسجيل ​حالات​ إصابة جديدة.أكدت المنظمة أن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، المبلغ عنها في الـ24 ساعة الأخيرة سجلت في أوروبا والولايات المتحدة.وأضافت: "نتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510، كثيرًا في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة".وكانت منظمة الصحة قد أعلنت في وقت سابق أنه "لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء"، موضحة أن "كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية". وطالبت المنظمة مقدمي الرعاية الصحية "اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي"، أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.