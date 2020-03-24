مزاد محلي بالمظاريف المغلقة على الأرز المصري في جمارك دمياط

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن طرح جلسة مزاد محلى بالمظاريف المغلقة نظرا للظروف الراهنة يوم الأحد القادم الموافق 29 مارس 2020 الساعة 11 صباحا بقاعة المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط.وذلك لبيع عدد 1 لوط أرز مصرى معبأ داخل أكياس من الدائن زنة 5 كيلو العبوة بوزن مستندى 24 طن و190 كيلو وذلك طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط والتى تطلب من الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط وقيمتها 400 جنيه مصرى بتأمين إبتدائى قدره 50 ألف جنيه، وآخر موعد لشراء كراسة الشروط يوم السبت الموافق 28 مارس 2020.